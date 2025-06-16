Сибіга закликав G7 завдати удару по російській енергетиці

Сибіга: Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу

Сибіга закликав G7 «завдати сильного удару» по енергетиці РФ після атаки на Кременчук

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни «Групи семи» (G7) суттєво посилити енергетичні санкції проти Росії. Його звернення прозвучало після обстрілу російськими військами нафтопереробного заводу у Кременчуці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Сибіги.

Андрій Сибіга зазначив, що «вчорашній варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури».

Він підкреслив цинізм дій Москви, яка «має намір атакувати енергетичну мережу України, поки увага всього світу зосереджена на Близькому Сході». На думку міністра, це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. «Насправді він демонструє повну ігнорування їх, посилюючи терор проти України», – наголосив Сибіга.Замість того, щоб дозволяти російським ударам по українській енергетиці, Сибіга переконаний, що «стратегія наших партнерів має полягати в тому, щоб завдати сильного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями».

Міністр закордонних справ України висунув конкретні пропозиції для країн G7:

Ліміт ціни на нафту в $30;

Нові обмеження для «тіньового флоту» та його капітанів;

Інші енергетичні санкції.

«Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу», – підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські терористи завдали масованого удару по місту Кременчук. За повідомленням моніторингових каналів, ворог застосував «шахеди» та ракети, інформує «Главком».

Серія потужних вибухів пролунала у місті. Спершу росіяни атакували Кременчук ударними дронами. Вже близько 02:15 стало відомо про пуски ракет.