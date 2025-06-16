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Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону нафти й газу з Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону нафти й газу з Росії
фото з відкритих джерел

Сійярто зазначив, що енергетична політика належить до питань національної компетенції, тому, мовляв, Брюссель не повинен цим займатися

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надалі працювати над забороною російського газу та нафти. Проте Угорщина його ветувала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«Угорщина наклала вето на висновки Ради ЄС, в яких та закликала Європейську комісію продовжити реалізацію плану заборони російського газу та нафти. Енергетична політика належить до питань національної компетенції, і це загрожує нашому суверенітету та енергетичній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону нафти й газу з Росії фото 1

У підсумку Сійярто додав, що з огляду на ескалацію на Близькому Сході, Угорщина запропонували взагалі не вносити такий план на розгляд.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вирішив відкласти ідею введення санкцій проти імпорту російського скрапленого природного газу через опір деяких держав-членів та невизначеність щодо альтернативних джерел енергії. Натомість Європейська комісія планує представити нову стратегію, спрямовану на припинення залежності від російської енергії до 2027 року.

Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Він містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів. Відомство пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45, оскільки експорт нафти становить третину доходів уряду Росії.

Також пропонується запровадити заборону на транзакції для «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-яких транзакціях щодо трубопроводів «Північний потік».

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Теги: Угорщина Європейський союз Сійярто обмеження росія нафта газ

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