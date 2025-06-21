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Росія передає Україні тіла... своїх військових. Помічник Путіна відреагував

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія передає Україні тіла... своїх військових. Помічник Путіна відреагував
Мединський: Україна «розгойдує громадську думку» через обмін загиблими
фото з відкритих джерел

Мединський звинуватив Україну у фейках після передачі тіл загиблих росіян

Помічник президента Росії Володимир Мединський виступив із заявами, в яких звинуватив Україну у фальсифікаціях під час передачі тіл загиблих російських солдатів. Він порівняв це «з методами нацистської пропаганди». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Заява пролунала після слів міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який повідомив, що Росія передала тіло загиблого солдата з паспортом на ім’я Олександра Вікторовича Бугаєва в межах обміну тілами.

Мединський, коментуючи цю інформацію, навів «історичну паралель» з подіями 1940 року, заявивши, що нацистські спецслужби нібито інсценували злочин у Катині, підкинувши документи та газети до тіл розстріляних польських офіцерів, щоб дискредитувати СРСР.

«Відкопати труп із документами свіженькими, з газетою з числом, що підтверджує дату розстрілу. Практично не зотлілий за ці роки», – заявив Мединський, натякаючи, що аналогічним чином діє сьогодні Україна.

Він також звинуватив Київ у поширенні інформації про те, що серед понад 6 тис. тіл, переданих у рамках обміну, нібито є багато російських солдатів, переодягнених у форму ЗСУ. За словами Мединського, мета цих повідомлень – вплинути на суспільну думку в Україні й сформувати викривлене уявлення про співвідношення втрат.

Нагадаємо, російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

Один з переданих трупів навіть одягнений у форму зразка збройних сил Росії. При ньому був паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС России МТ-146004».

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Раніше стало відомо, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Були випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових.

За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.

Теги: Москва документи росія

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