Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
Наразі реальні плани ворога залишаються незрозумілими: він посилив атака на село села Малинівка для погіршення ситуації ЗСУ на сіверському напрямку чи для подальшого наступу в напрямку Краматорська
фото: x.com/vassural

Військовий припускає, що вже незабаром може постати питання оборони Краматорська, і командування має це передбачити і бути готовим до подібного розвитку подій

Росіяни різко збільшили свою активності на ділянці в напрямку села Малинівка Краматорського району, котре росіянам захопити не вдалося, повідомляє український військовий з позивним «Алекс».

Автор телеграм-каналу «Офіцер» каже, що нині відстань від Краматорська, котрий від 2014 року є адміністративним центром Донецької області, до лінії фронту і так становить близько 16 км – «що в нинішніх реаліях не так і багато».

«Алекс» каже, що наразі реальні плани ворога залишаються незрозумілими: він це робить для погіршення ситуації ЗСУ на сіверському напрямку чи для подальшого наступу в напрямку Краматорська. Військовий припускає, що вже незабаром може постати питання оборони Краматорська, і командування має це передбачити і бути готовим до подібного розвитку подій.

«Краматорський напрямок поступово стає вже воістину Краматорським», – констатує Алекс.

Лінія фронту в районі Краматорська станом на 3 грудня
Лінія фронту в районі Краматорська станом на 3 грудня
джерело: DeepState

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов, позивний «Осман», зауважує, що якщо росіяни вийдуть до Малинівки, то в такому разі точки запуску ворожих БПЛА «наблизяться на відстань, яка дозволить швидко вбити цивілізацію в Краматорську». У цьому контексті Бунятов називає ще одну проблему: «Антидронових сіток в місті немає».

 

Теги: Донбас фронт

