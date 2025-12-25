Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня

Президент України мав розмову зі спецпредставником президента США Віткоффом і зятем Трампа Кушнером

Зеленський провів перемовини з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук експрезидента Української асоціації футболу, окупанти вдарили по ринку в Херсоні. «Главком» склав добірку новин 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів перемовини з представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Глава держави розповів, що вони обговорили деякі «суттєві деталі роботи». За словами Зеленського, є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру.

«Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – додав він.

На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні

Опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди.

Через ворожий удар, який стався близько 12:00, загинув 47-річний працівник ринку. Ще двоє людей отримали поранення.

СБУ оголосила в розшук експрезидента Української асоціації футболу

Служба безпеки України розшукує колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Зазначається, що Павелко входить до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. На сайті МВС датою зникнення вказане 5 листопада 2025 року.

Павелка звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. Він отримав підозру від Нацполіції щодо цього у жовтні.

Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через санкції

Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

Росія прагнула отримати 20% світового ринку СПГ до 2030 року. Однак санкції США та інших країн обмежили фінансування проєктів і поставок за кордон.

США внесли до чорного списку всі поточні та майбутні російські СПГ-проєкти, за винятком проєкту «Ямал СПГ» під керівництвом АТ «Новатек», і запровадили санкції щодо флоту для перевезення надохолодженого палива. Однак останнім часом санкційні вантажі зі знижкою активно постачаються до Китаю, який не визнає західних обмежень.

Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow

Підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. кубічних метрів.