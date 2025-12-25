Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
фото: Офіс президента

Президент України мав розмову зі спецпредставником президента США Віткоффом і зятем Трампа Кушнером

Зеленський провів перемовини з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук експрезидента Української асоціації футболу, окупанти вдарили по ринку в Херсоні. «Главком» склав добірку новин 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів перемовини з представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Глава держави розповів, що вони обговорили деякі «суттєві деталі роботи». За словами Зеленського, є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру.

«Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – додав він.

На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні

Опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди.

Через ворожий удар, який стався близько 12:00, загинув 47-річний працівник ринку. Ще двоє людей отримали поранення.

СБУ оголосила в розшук експрезидента Української асоціації футболу

Служба безпеки України розшукує колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Зазначається, що Павелко входить до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. На сайті МВС датою зникнення вказане 5 листопада 2025 року.

Павелка звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. Він отримав підозру від Нацполіції щодо цього у жовтні.

Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через санкції

Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

Росія прагнула отримати 20% світового ринку СПГ до 2030 року. Однак санкції США та інших країн обмежили фінансування проєктів і поставок за кордон.

США внесли до чорного списку всі поточні та майбутні російські СПГ-проєкти, за винятком проєкту «Ямал СПГ» під керівництвом АТ «Новатек», і запровадили санкції щодо флоту для перевезення надохолодженого палива. Однак останнім часом санкційні вантажі зі знижкою активно постачаються до Китаю, який не визнає західних обмежень.

Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow

Підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. кубічних метрів.

Читайте також:

Теги: Андрій Павелко Володимир Зеленський переговори обстріл Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колядники на станції метро «Золоті ворота»
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
Сьогодні, 17:00
Зеленський зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні
20 грудня, 17:48
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34
Володимир Зеленський розповів про проблеми Росії
«У них серйозні проблеми». Зеленський оцінив, чи готовий Путін припинити війну
11 грудня, 18:24
Видання назвало українського президента «джокером у колоді»
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
9 грудня, 15:48
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
8 грудня, 19:58
Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу після обстрілів російської артилерії
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
6 грудня, 17:52
Президент: Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є
Зеленський анонсував нові переговори
3 грудня, 21:28
Зустріч української делегації з американською стороною
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
30 листопада, 20:31

Події в Україні

Росія вдарила КАБами по Запорізькому районі: є постраждалі
Росія вдарила КАБами по Запорізькому районі: є постраждалі
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua