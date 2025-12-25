Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)

Андрій Синюк звільнився на тлі підозр у зливі інформації у справі «Мідас»

Колишній заступник прокурора САП Андрій Синюк перед звільненням отримав 382 723 грн заробітної плати від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у майновому стані його декларації.

Загалом після звільнення Андрій Синюк задекларував 2,5 млн грн заробітної плати, 120 тис. грн від погашення ОВДП та 193 тис. грн відсотків за ними, 65,3 тис. доларів готівкою та ще майже три тисячі доларів на банківському рахунку та 2.6 тис. євро готівкою. Ще 4,2 млн грн Синюк отримав в подарунок від батька.

Колишній САПівець володіє автомобілем BMW Х5 та безоплатно користується квартирою у Києві, що належить Валентині Ляшук. Також Синюк має державні облігації номінальною вартістю понад 2 млн грн.

Його дружина з 2023 року володіє двома земельними ділянками в Рівненській області та автомобілем Ніссан. Минулого року жінка придбала квартиру в Києві площею 166 квадратних метрів із зазначеною вартістю майже 9 млн грн.

Нагадаємо, Radio NV свтерджувало з посиланням на джерела в антикорупційних органах, що Андрія Синюка звільнили зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто через розслідування про «системні зливи інформації», зокрема у справі «Мідас». Однак офіційно Синюк звільнився за власним бажанням, нібито для уникнення спекуляцій.

Пізніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у своїй відповіді заявила, що не проводила службового розслідування щодо ексзаступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка.

До слова, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко задекларував зарплату за грудень.