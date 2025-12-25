Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
Колишній заступник прокурора САП Андрій Синюк
фото: unian.ua

Андрій Синюк звільнився на тлі підозр у зливі інформації у справі «Мідас»

Колишній заступник прокурора САП Андрій Синюк перед звільненням отримав 382 723 грн заробітної плати від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни у майновому стані його декларації. 

Загалом після звільнення Андрій Синюк задекларував 2,5 млн грн заробітної плати, 120 тис. грн від погашення ОВДП та 193 тис. грн відсотків за ними, 65,3 тис. доларів готівкою та ще майже три тисячі доларів на банківському рахунку та 2.6 тис. євро готівкою. Ще 4,2 млн грн Синюк отримав в подарунок від батька. 

Колишній САПівець володіє автомобілем BMW Х5 та безоплатно користується квартирою у Києві, що належить Валентині Ляшук. Також Синюк має державні облігації номінальною вартістю понад 2 млн грн.

Його дружина з 2023 року володіє двома земельними ділянками в Рівненській області та автомобілем Ніссан. Минулого року жінка придбала квартиру в Києві площею 166 квадратних метрів із зазначеною вартістю майже 9 млн грн.

Нагадаємо, Radio NV свтерджувало з посиланням на джерела в антикорупційних органах, що Андрія Синюка звільнили зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто через розслідування про «системні зливи інформації», зокрема у справі «Мідас». Однак офіційно Синюк звільнився за власним бажанням, нібито для уникнення спекуляцій.

Пізніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у своїй відповіді заявила, що не проводила службового розслідування щодо ексзаступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка.

До слова, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко задекларував зарплату за грудень.

Читайте також:

Теги: прокурор декларація розслідування Операція «Мідас» САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція затримала вісьмох учасників злочинної схеми
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
17 грудня, 16:24
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 12:16
Туск прокоментував заяви американських переговорників щодо гарантій для України
Туск назвав гарантії безпеки США для України «далекосяжними»
16 грудня, 13:11
Масована атака РФ на державну шахту
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
12 грудня, 11:58
БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
10 грудня, 13:00
Депутату Дніпра інкримінують використання фальшивих документів для приватної поїздки за кордон
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
8 грудня, 14:58
ри особи заарештовані у справі про шахрайство, що зачепило престижну установу ЄС
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС
2 грудня, 16:58
Феміда вважає, що потерпіла замовчувала подію
Чи є мацання сідниць – домаганням? Український суд ухвалив сенсаційне рішення
27 листопада, 13:52
На думку норвезької журналістки Іне Бак Іверсен, Віткофф формує позицію США, просуваючи цілі зовнішньої політики Росії
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
26 листопада, 08:55

Події в Україні

Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч
Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані
Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua