Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 26 грудня, у більшості областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При масованих обстрілах Україна витримає зимовий період без масштабних блекаутів
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
Вчора, 04:58
Феміда вирішила не скасовувати утримування колишнього керівника компанії під вартою
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
23 грудня, 16:17
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
23 грудня, 07:43
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 09:53
РФ б'є по енергетиці Одеси
Росія атакує Одесу безпілотниками: почало зникати світло
18 грудня, 23:57
У мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні
Росія запустила дезінформаційну кампанію щодо відключень світла в Україні: що потрібно знати
11 грудня, 22:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
11 грудня, 21:51
Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року
У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго
10 грудня, 12:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 9 грудня 2025 року: графіки
8 грудня, 17:59

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
Ексзаступник голови САП Синюк отримав понад 380 тис. грн зарплати перед звільненням (декларація)
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч
Сибіга прокоментував удари РФ по Україні у різдвяну ніч

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua