На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На Різдво окупанти вдарили по ринку в Херсоні: є жертви
Ворожий удар спричинив пожежу в торговельних кіосках
скриншот з відео Херсонської ОВА

Через ворожий удар загинув 47-річний працівник ринку

Опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, через ворожий удар, який стався близько 12:00, загинув 47-річний працівник ринку. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення, дані про їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

До слова, протягом вечора 24 грудня Харків та область знову стали мішенню для ворожих ударів. Наслідки повідомляє місцева влада та Харківська обласна прокуратура.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано два удари безпілотниками, попередньо типу «Молнія». Перше влучання сталося поблизу житлових будинків, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, гараж, а також вибито вікна у квартирах. Друге влучання сталося на території об'єкта критичної інфраструктури.

Теги: обстріл Різдвяні свята Херсон

