У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень скасовано до кінця доби

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях скасовано відключення світла до кінця доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Варто зазначити, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому графіки відключень можуть повернути.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

