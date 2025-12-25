Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)

Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня

У Житомирі завтра, 26 грудня, відбудеться прощання з Крістіною Соловйовою, 4-річною дівчинкою, яка загинула під час масованого обстрілу міста 23 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевий телеграм-канал «Характер Житомира».

«Молитва за упокій відбудеться о 12:00 у Михайлівському кафедральному соборі, а поховання – о 13:00 на Смоківському кладовищі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди та загинула дитина.

За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). «Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли», – зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

