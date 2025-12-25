Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)

Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
фото: телеграм-канал

Унаслідок нічного обстрілу Житомирщини 23 грудня загинула 4-річна дівчинка

У Житомирі завтра, 26 грудня, відбудеться прощання з Крістіною Соловйовою, 4-річною дівчинкою, яка загинула під час масованого обстрілу міста 23 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевий телеграм-канал «Характер Житомира».

«Молитва за упокій відбудеться о 12:00 у Михайлівському кафедральному соборі, а поховання – о 13:00 на Смоківському кладовищі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди та загинула дитина. 

За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). «Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли», – зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

До слова, 18 серпня у Харкові через атаку РФ загинула однорічна дитина. Зокрема, наразі у Харкові кількість загиблих зросла до трьох людей, включно з маленькою дитинкою. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей.

