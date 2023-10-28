Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранені

40-річний чоловік та 60-річна жінка отримали поранення

Російські загарбники в суботу, 28 жовтня, обстріляли Іванівку Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей травмовані. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Як зазначається, окупанти вдарили по населеному пункту приблизно о 12:30.

У результаті обстрілів поранення отримали 40-річний чоловік та 60-річна жінка.

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За даними ОВА, травмованих доставлено до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим необхідну допомогу.

Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. За добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосували чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59.