ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW

Українські війська продовжують зберігати свою присутність біля Антонівського мосту

ЗСУ продовжили вести масштабні наземні операції на лівому березі Херсонщини та закріпилися у селі Кринки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри за 19 жовтня показали, що українські військові просунулися на північний схід Кринок (27 км на схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують зберігати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

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Російський військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися до дороги Козачі Табори-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту.

Також повідомлялося, що тривають бої біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.

Нагадаємо, підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег на Херсонщині.

До слова, ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. Українські військові знищують техніку ворога під Авдіївкою.