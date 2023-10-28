Окупанти завдали ударів по дев’ятьох областях України: яка ситуація в регіонах

Наймасованіших обстрілів зазнали Херсонщина та Запорізька області

Протягом останньої доби російські окупанти обстрілювали дев’ять областей України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (69 вибухів). Ворог із гранатометів та мінометів обстрілював Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 70 вибухів з міномету, артилерії та СПГ. Обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Запорізька область

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За добу – 156 ударів по 21 населеному пункту області. Ворог запустив 17 безпілотників по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Кам'янському та Малим Щербакам, а також обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Темирівки, Малу Токмачку й Чарівне. Зафіксовано 135 артударів, що прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Мирні жителі не постраждали, однак ураження зазнали будинки – надійшло 5 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина

Уночі ворог спрямував ракети на область. Три збили оборонці неба з ПвК «Схід».

Щодо обстрілів - окупанти близько опівночі атакували Нікопольщину з артилерії. Близько пів десятка снарядів прилетіло по селах Марганецької громади. Минулося без жертв.

Учора вдень росіяни вдарили по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок обстрілу постраждав п’ятирічний хлопчик та жінка 58 років. Знищено господарчу споруду, пошкоджено 14 житлових будинків, стільки ж господарських споруд, автомобіль, сонячні панелі та електромережі. Також окупанти атакували Миколаївську громаду Синельниківського району. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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Харківщина

Учора внаслідок обстрілів с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Також ворог обстріляв з мінометів с. Синьківка Куп'янського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань не надходила.

Унаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено два приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Ввечері рашисти обстріляли смт Козача Лопань Харківського району та с. Борова Ізюмського району. Минулося без постраждалих.

Луганщина

Під вогнем знов опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо нього. За добу противник здійснив 140 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина

Минулої доби – під вогнем рашистів: Авдіївка, Часів Яр, с.Шахтарське, с.Предтечине. Пошкоджено чотири житлових будинки, ЛЕП.

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Миколаївщина

Учора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет виникло дві пожежі сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Учора вдень зафіксовано артилерійські обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Цієї ночі обстрілів зазнала акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 90 обстрілів (516 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив шість обстрілів (20 снарядів). Вчора через ворожий обстріл Херсона постраждав 36-річний чоловік.

У Михайлівці під російський удар потрапило літнє подружжя. Близько 15:40 окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення зазнав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих шпиталізували до лікарні.

По середмістю Херсона о 18:19 противник здійснив ракетний удар (тип ракети встановлюється). Поранено сім цивільних осіб. Пошкоджено 15 приватних будинків (з яких зруйновано – 2), 4 магазини, 3 багатоповерхових будинки, 2 адміністративні будівлі. Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. За добу по області 11 людей дістали поранення.