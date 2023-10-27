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Повітряні сили пояснили, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101
Ракети Х-101 – це високоточні далекобійні ракети так само як і «Калібр»
фото з відкритих джерел

Ігнат зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя

Не використовуючи ракети Х-101 під час обстрілів України, Росія, ймовірно, хоче відновити втрачений потенціал. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Це високоточні далекобійні ракети так само як і «Калібр». Можливо, вони їх певну кількість зараз мусять відновити, накопичити... Зараз місяць у нас немає обстрілів зі стратегічної авіації. Тож можна робити припущення певні, що вони, можливо, хочуть відновити той ракетний потенціал», – пояснив речник Повітряних сил.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

«А це ракета Х-101, яка за заявами окупантів може здолати 5500 км. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені. Але все одно тих ракет вистачає. В них великий запас ходу», – констатував Ігнат.

Нагадаємо, флот дальньої авіації важких бомбардувальників Військово-повітряних сил Росії не завдавав ударів крилатими ракетами по Україні понад місяця. Це одна з найтриваліших перерв у таких атаках від початку повномасштабного вторгнення.

До слова, Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed-136. Удосконалена версія має турбореактивний двигун і тепер він, ймовірно, не гудітиме як мопед. Однак, чи залітали вже такі «безшумні» безпілотники у повітряний простір України, наразі невідомо.

Теги: Юрій Ігнат ракета окупанти обстріл російська ракета

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