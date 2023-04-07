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«Військові дістали». У Чернівцях чоловік вдарив бійця за місце на парковці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Військові дістали». У Чернівцях чоловік вдарив бійця за місце на парковці
Чоловік вдарив військового за те, що той зайняв його місце на парковці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалий Роман Ставчанський лише тиждень тому звільнився у запас, до того перебував на Харківщині 

У Чернівцях стався конфлікт між місцевими мешканцями за місце на парковці, у ході якого чоловік вдарив військового в обличчя та лайкою заявив, що його «дістали» військові. Про це розповів брат військового Олександр Ставчанський.  

«Чоловік на машині КІА не поділив стоянку та нецензурними словами образив мого брата, який услід почув слова «Ви за*бали, військові». Після чого вдарив в обличчя мого брата, та втік з місця пригоди», – написав Ставчанський.

Сам постраждалий Роман Ставчанський розповів місцевому виданню, що він паркувався біля під’їзду одного з будинків на бульварі Героїв Крут. Було сніжно й слизько, тож коли ззаду під’їхало авто КІА, Роман вийшов і попросив чоловіка, щоб той почекав, доки він припаркується.

Далі й стався конфлікт: водій КІА заявив, що це його місце. Військовий здивовано відповів: невже за рік, поки він служив, можна було вже паркомісце купити.

«Після цього чоловік просто підійшов до мене й кулаком вдарив у ніс. Одразу сів у машину та поїхав», – стверджує військовий.

Роман тиждень тому звільнився у запас із 92-ї бригади ТРО, був на Харківщині. Він розповів, що поліція вже «взялася» за інцидент, йдеться про дрібне хуліганство, а отже, зловмиснику «світить» лише штраф.

Ставчанський має намір піти на медекспертизу, він підозрює, що чоловік зламав йому носа. У поліції вже знайшли чоловіка, який ударив військового, ним виявився 38-річний чернівчанин. 

Нагадаємо, що 2 квітня в Хмельницькому священники московської церкви побили Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

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Раніше повідомлялося, що провідниця «Укрзалізниці» вигнала з вагона воїна ЗСУ. Військовому довелося сім годин стояти у тамбурі. 

Теги: конфлікт Чернівці військові

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