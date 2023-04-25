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Контрнаступ: журналісти розкрили, як ЗСУ намагаються приспати пильність росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: журналісти розкрили, як ЗСУ намагаються приспати пильність росіян
Росіяни зміцнюють оборону на півночі Криму, бо бояться наступу ЗСУ
фото: Генштаб

Росія найбільше боїться удару саме на південному напрямку

Напередодні вирішального контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки ймовірної атаки. Про це пише Politico.

«Напередодні довгоочікуваного контрнаступу, до якого залишилося всього кілька тижнів – швидше за все, в середині травня, якщо дозволить сухий грунт, або, можливо, на початку червня - Україна посилає якомога більше помилкових сигналів, щоб збити Росію з пантелику щодо того, коли і де вона завдасть удару на сході країни, уздовж лінії фронту, яка зараз простягається на сотні кілометрів», – йдеться у повідомленні.

У статті також зазначається, що Росія, схоже, найбільше боїться удару саме на південному напрямку, адже успіх ЗСУ там дійсно дасть можливість Україні націлитися на Крим незабаром.

У недавніх інтерв'ю генерал Сполучених Штатів у відставці Бен Ходжес сказав Politico, що, на його думку, Крим є ключем до припинення війни з колосальною військовою поразкою Росії. У своїй статті для Daily Telegraph він нещодавно сказав, що «українські сили повинні бути підтримані цього літа в їх спробі повернути Крим, що призведе до повного краху російської кампанії.

«Стратегічні здобутки, які прийшли з успіхом на півночі, не можна порівняти з тим, що можна було б отримати від південного наступу з Херсона та Запоріжжя, просуваючись до Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та Токмака з метою перерізати так званий сухопутний міст, що з'єднує материкову Росію та південні українські території, які вона окупувала через Кримський перешийок, анексованих Москвою в 2014 році», – йдеться у статті.

Однак Пентагон, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, постійно сумнівається в здатності України повернути півострів лише військовим шляхом.

Проте, згідно з супутниковими знімками з відкритих джерел і українськими польовими командирами, які спілкувалися з Politico, російські сили зміцнюють Запорізьку область і нарощують оборону в останні тижні – і вони зміцнюють оборону на півночі Криму протягом декількох місяців. «Існує висока концентрація російських сил, і більшість аналітиків, схоже, вважають, що бої в Бахмуті змусили Росію послабити свою оборону в інших місцях – і ці прогалини – це те, куди українські сили, ймовірно, рухатимуться», – йдеться у статті.

Нагадаємо, триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окцпанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Теги: ворог населення Пентагон Україна росія Запоріжжя

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