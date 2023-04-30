На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі

Триває чергова неспокійна ніч в Україні

У ніч проти 30 квітня вибухи пролунали у Дніпропетровській області.

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У Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога, проте вона, на щастя, швидко закінчилася.

За повідомленнями у соціальних мережах, за попередньою інформацією, на Дніпропетровщині працювало ППО. Наразі ця інформація офіційно не підтверджена.

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Повідомлялося і про те, що зафіксовано БПЛА в Дніпропетровській області.

Зазначимо, у Херсоні лунають потужні вибухи. Повітряна тривога наразі станом на 02:12 30 квітня 2023 року не оголошена.