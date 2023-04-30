Головна Новини
search button user button menu button

На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
фото з відкритих джерел

Триває чергова неспокійна ніч в Україні

У ніч проти 30 квітня вибухи пролунали у Дніпропетровській області. 

У Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога, проте вона, на щастя, швидко закінчилася.  

За повідомленнями у соціальних мережах, за попередньою інформацією, на Дніпропетровщині працювало ППО. Наразі ця інформація офіційно не підтверджена. 

Повідомлялося і про те, що зафіксовано БПЛА в Дніпропетровській області.

Зазначимо, у Херсоні лунають потужні вибухи. Повітряна тривога наразі станом на 02:12 30 квітня 2023 року не оголошена.

Теги: Дніпропетровщина системи ППО вибух тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр подякував партнерам за підтримку
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
27 квiтня, 03:07
Чорноморський флот РФ нібито збив безпілотник
Атака безпілотників на Севастополь: відео нічних ударів
24 квiтня, 07:45
Через обстріл у місті пошкоджено житлові будинки
Нікополь атакували з безпілотників, є поранені
23 квiтня, 17:59
Вибухи у Бєлгороді: Данілов пояснив, яку мету переслідує влада РФ
Вибухи у Бєлгороді: Данілов пояснив, яку мету переслідує влада РФ
21 квiтня, 10:48
У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136»
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
19 квiтня, 07:01
Пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
16 квiтня, 03:56
У Мелітополі майже щодня гримлять вибухи
Нічна «бавовна» у Мелітополі: стало відомо, куди ударили ЗСУ
6 квiтня, 07:53
Очевидці заявили, що бачили спалах у небі над Курськом 5 квітня
У російському Курську пролунав вибух (відео)
6 квiтня, 00:25
На Київщині стався вибух: є загиблі
На Київщині стався вибух: є загиблі
2 квiтня, 16:34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
11K
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
11K
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
6479
Після вибухів у Севастополі на Кримському мосту – затори
5273
Хто спалив церкву УПЦ МП на Буковині? Затриманий у суді зробив зізнання
4555
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)

Новини

На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
У Херсоні пролунали потужні вибухи
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
Сьогодні, 00:15
Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Вчора, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту