У Німеччині зіштовхнулися бронеавтомобілі армії США: є постраждалі (фото)

У Німеччині в ДТП потрапили чотири військові автомобілі США

В аварії постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення

У понеділок, 17 квітня, у німецькій Баварії сталася аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії. Про це пише Der Spiegel.

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Інцидент стався біля міста Амберг в окрузі Верхній Пфальц. У ДТП потрапили чотири військові автомобілі з колони. Як пише видання, йдеться про броньовані автомобілі армії США.

За попередніми даними поліції, в аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення.

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У зв’язку з ДТП автобан у напрямку Чехії перекрито.

Наразі поліція не змогла встановити причину аварії.

Нагадаємо, що 13 квітня пасажирський автобус, який їхав з Одеси до Кишинева, потрапив в аварію на трасі Одеса-Рені, неподалік від кордону з Молдовою.

Крім того, 11 квітня у польському Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців. Двох чоловіків із України госпіталізували з різними травмами.

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До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталено дев'ять осіб. Унаслідок цієї аварії аварії постраждали п’ятеро українців.