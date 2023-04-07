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«Бавовна» під Сімферополем та суд над українським морпіхом: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» під Сімферополем та суд над українським морпіхом: головне за ніч
Антон Чередник, український морпіх, якого Росія звинувачує у вбивстві жителя Маріуполя
фото: скріншот відео

У тимчасово окупованому Сімферополі, що в Криму, сталася масштабна пожежа, лунали вибухи

У соцмережі потрапили засекречені військові документи, які описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед майбутнім контрнаступом. Тим часом у Сімферополі спалахнула масштабна пожежа, очевидці заявляли про звуки вибухів. РФ вперше судила українського військового за вбивство маріупольця, який не знав про паляницю. Водночас Ізраїль завдав нових авіаударів по Сектору Гази. «Главком» зібрав ці та інші новини в добірку, щоб ви були в курсі головних подій ночі проти 7 квітня.

«Бавовна» під Сімферополем

Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляля про звуки вибухів.

За одними даними, пожежа виникла в селі Перове, нібито на птахофабриці. Інші джерела повідомляли, що горів аеропорт «Заводське».

Суд над українським морпіхом

У російському Ростові-на-Дону суд розпочав розгляд справи 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника, який звинувачується у вбивстві жителя Маріуполя

За версією звинувачення, Чередник нібито «на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників «русского мира» та осіб, які підтримують суверенітет «ДНР» убив чоловіка, який не знав значення слова «паляниця».

Злив таємних документів про контрнаступ

У соцмережі потрапили засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. 

Вони містять інформацію про те, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу та яку кількість техніки отримає. Також у них є відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.

Опубліковані документи, схоже, були частково змінені, що може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви

Авіаудари по Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС».

Ізраїль зазначив, що завдав ударів у відповідь на порушення безпеки з боку «ХАМАСу» протягом останніх кількох днів.

Пограбування нового намісника Лаври

Келію, де раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, пограбовано. Зловмисники вкрали особисті речі Авраамія, зокрема, комп’ютер. Усе, що не змогли вкрасти, потрощили.

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Теги: пожежа Ізраїль вбивство документи військові Україна ХАМАС суд вибух Сімферополь

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