Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут

Глава Слов’янська: Якщо не втримати Бахмут, тоді снаряди полетять на нас

Оборона Бахмута допомагає захищати цивільне населення інших міст Донбасу. Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях в інтервʼю «Главкому».

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Він пояснив, що чим ближче ворог та лінія фронту – тим більше обстрілів по містах, зокрема, по Слов’янську.

«Коли розмірковують, чи треба тримати Бахмут, – це військова дискусія. А з точки зору цивільного населення, це означає, що як тільки Бахмут буде залишений нашими військами, більше буде прильотів по інших містах – Костянтинівці та Слов’янську. Бо той ресурс, який є у ворога, – боєкомплект, снаряди та все інше – буде спрямований в інші міста», – розповів Лях.

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Він підкреслив, що нині всі адміністративні будівлі можуть бути цілями для росіян, бо, з точки зору ворога, там можуть розміщуватися якісь органи управління навіть якщо там насправді нікого нема. Мер Словʼянська навів приклад, що за останній тиждень ворог двічі обстрілював місцеву школу, страждають будинки поруч, але окупанти продовжують гатити у школу, де просто нікого нема.

Також Лях пояснив чим ситуація у Слов’янську відрізняється від того, що відбувається у Костянтинівці та Краматорську.

«Там лінія фронту ближче. По Костянтинівці вже добивають РСЗВ та ствольна артилерія, тобто там така історія, як у нас була влітку. Це найнебезпечніша ситуація для міста, бо кількість обстрілів збільшується. Коли окупанти розуміють, що наші війська можуть бути поруч з містом, то запускають РСЗВ, через що гине велика кількість цивільних. Зараз до нас долітають тільки С-300, якщо ж у ворога буде можливість використовувати РСЗВ, які б’ють на 40 км, то будуть використовувати і їх також», – зауважив голова Словʼянська.

Він додав, що тільки евакуація і виїзд в безпечні міста врятує людей у випадку таких масованих обстрілів. І чим більше людей буде в місті, тим жахливішими будуть наслідки.

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До слова, ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту вісім ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина. Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Як відомо, у Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені.