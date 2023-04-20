Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
Тільки евакуація і виїзд в безпечні міста врятує людей у випадку масованих обстрілів
фото з відкритих джерел

Глава Слов’янська: Якщо не втримати Бахмут, тоді снаряди полетять на нас

Оборона Бахмута допомагає захищати цивільне населення інших міст Донбасу. Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях в інтервʼю «Главкому».

Він пояснив, що чим ближче ворог та лінія фронту – тим більше обстрілів по містах, зокрема, по Слов’янську.

«Коли розмірковують, чи треба тримати Бахмут, – це військова дискусія. А з точки зору цивільного населення, це означає, що як тільки Бахмут буде залишений нашими військами, більше буде прильотів по інших містах – Костянтинівці та Слов’янську. Бо той ресурс, який є у ворога, – боєкомплект, снаряди та все інше – буде спрямований в інші міста», – розповів Лях.

Він підкреслив, що нині всі адміністративні будівлі можуть бути цілями для росіян, бо, з точки зору ворога, там можуть розміщуватися якісь органи управління навіть якщо там насправді нікого нема. Мер Словʼянська навів приклад, що за останній тиждень ворог двічі обстрілював місцеву школу, страждають будинки поруч, але окупанти продовжують гатити у школу, де просто нікого нема.

Також Лях пояснив чим ситуація у Слов’янську відрізняється від того, що відбувається у Костянтинівці та Краматорську.

«Там лінія фронту ближче. По Костянтинівці вже добивають РСЗВ та ствольна артилерія, тобто там така історія, як у нас була влітку. Це найнебезпечніша ситуація для міста, бо кількість обстрілів збільшується. Коли окупанти розуміють, що наші війська можуть бути поруч з містом, то запускають РСЗВ, через що гине велика кількість цивільних. Зараз до нас долітають тільки С-300, якщо ж у ворога буде можливість використовувати РСЗВ, які б’ють на 40 км, то будуть використовувати і їх також», – зауважив голова Словʼянська.

Він додав, що тільки евакуація і виїзд в безпечні міста врятує людей у випадку таких масованих обстрілів. І чим більше людей буде в місті, тим жахливішими будуть наслідки.

До слова, ЗСУ розповіли, як росіяни ведуть бої за Бахмут.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту вісім ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина. Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Як відомо, у Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені.

Читайте також: Голова Слов'янська Вадим Лях: Треба не чекати на контрнаступ, а їхати з міста
Теги: окупанти Слов’янськ населення евакуація Вадим Лях ворог Бахмут контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни скиглять, що завалені трупами
Залишки однієї із російських бригад благають Путіна про допомогу (відео)
25 березня, 17:59
Окупанти вбили рідкісні види тварин, занесених до Червоної книги
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
Українським військовим доводиться у складних умовах зупиняти просування противника
У Бахмуті дуже гаряче: непомірно високі втрати не спиняють росіян
2 квiтня, 18:33
У Мелітополі окупанти закликають людей виїжджати до Росії
На півдні окупанти готуються до наступу ЗСУ і тероризують людей
5 квiтня, 06:57
Окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії
Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми
7 квiтня, 10:56
Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
9 квiтня, 16:39
Документи містять інформацію про те, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу та яку кількість техніки отримає
Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів
11 квiтня, 12:42
Павло Шкапенко зіграв 10 поєдинків у складі збірної України
Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
17 квiтня, 15:15
Красномовна реклама з'явилася біля одного з російських кладовищ
Запрошення до путінської армії з’явилося біля кладовища: промовисті кадри з Росії
14 квiтня, 11:17

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
21K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9749
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)
8223
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту