Росіяни просуваються на окремих ділянках: Міноборони про ситуацію у Бахмуті

Противник атакує знищує вщент будинки і споруди

Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський. Тривають запеклі бої у Бахмуті. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, на більшості з цих напрямків завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють.

«Хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках – Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов», – зазначає Маляр.

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Заступниця міністра оборони наголосила, що найгарячішим місцем залишається Бахмут. «Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю», – резюмувала чиновниця.

Нагадаємо, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.