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ОВА прокоментувала звук вибуху у Хмельницькій області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ОВА прокоментувала звук вибуху у Хмельницькій області
Фото: defence-ua.com

Повітряна тривога в області тривала понад три години

На території Хмельниччини 22 березня не зафіксовано ворожі влучання. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram.

«Прильотів на території області наразі не зафіксовано. Працюють сили ППО. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Тривога в області тривала з 01:20 до 04:33.

Нагадаємо, що Хмельницька ОВА повідомляла про звук вибуху в обласному центрі під час повітряної тривоги.

Крім того, на Житомирщині та Київщині під час тривоги працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Теги: обстріл Хмельницький тривога

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