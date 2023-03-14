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Володимир В`ятрович Народний депутат

Що треба знати про рашизм

glavcom.ua
Росіяни вивели фашизм на новий рівень
фото з відкритих джерел

Важливо закріпити термін «рашизм» не лише в інформаційному, а і у правовому полі

Разом з більш ніж 40 депутатами з різних фракцій вніс до парламенту проєкт постанови №9101 про визначення російського режиму як рашизму і засудження його ідеологічних засад та суспільних практик.

Для подолання хвороби важливим є точний діагноз. Дякую колезі Вікторії Подгорній і всім, хто долучився до роботи над цим документом, який встановлює діагноз російському режиму.

Ми пропонуємо означити рашизм як «різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у Російській Федерації під керівництвом президента Путіна та ґрунтується на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму».

Характерними ознаками рашизму, серед іншого, є мілітаризм; культ особи очільника та сакралізація інститутів держави; самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів; нав’язування іншим народам російської мови та культури, російської православної церкви, пропагування ідей «русского мира»; систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів.

У документі міститься заклик до міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму та застосувати реальні заходи, які дозволять притягнути очільників рашистського режиму до відповідальності за їх злочини проти України.

Я сподіваюся, що цей документ не лежатиме у шухляді, а буде винесений вже на найближче пленарне засідання.

Важливо закріпити термін «рашизм» не лише в інформаційному, а і у правовому полі. Спочатку – в Україні, а далі й за її межами.

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Джерело
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Теги: хвороби рашизм діагноз росіяни

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