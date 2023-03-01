У Києві вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву

Історична назва Троїцько-Кирилівська виникла, оскільки вулиця сполучала Кирилівську церкву та Троїцьку площу

У Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

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У столичній міськраді зазначили, що в червні минулого року експертна комісія затвердила перелік об’єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва.

Вулиця Олексія Терьохіна у 1963 році була названа на честь радянського військового моряка, командира канонерського човна «Вірний» Пінської військової флотилії Олексія Терьохіна. Історична назва Троїцько-Кирилівська виникла, оскільки вулиця сполучала Кирилівську церкву та Троїцьку площу. Весь непарний бік вулиці займає Подільське трамвайне депо, відкрите 1891 року як Троїцький парк кінного трамваю. З метою деколонізації столичної топоніміки, відновлення та збереження історично сформованої топоніміки столиці шляхом електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» 14 742 користувачів підтримали повернення історичної назви вулиці – Троїцько-Кирилівська.

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За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо повернення історичної назви.

Нагадаємо, зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

До слова, вулицям Кудряшова і Маршала Рибалка повернуто історичну назву та дерусифіковано ще одну вулицю.

Також, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.