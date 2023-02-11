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Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: ЗСУ розкрили мету ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: ЗСУ розкрили мету ворога
Своїми діями ворог намагається перевірити готовність української армії до оборони
фото з відкритих джерел

Російські війська намагаються створювати інформаційний фон, бо не мають на півдні реальних успіхів

У ніч проти суботи, 11 лютого, російські війська скинули на острів Зміїний чотири авіабомби. Зокрема, таким чином окупанти намагаються створити штучну перемогу перед кремлівською пропагандою. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Атакували вони авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні», – сказала вона.

За словами Гуменюк, російські війська намагаються створювати інформаційний фон, бо не мають на півдні реальних успіхів. Також своїми діями ворог намагається перевірити готовність української армії до оборони.

«Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати. Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою «силу» та «присутність». Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 11 лютого, російські окупанти атакували Одещину з літаків та берегового комплексу «Бастіон».

Також у південних регіонах України увечері 10 лютого ворог запустив 12 дронів-камікадзе. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною.

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Теги: окупанти Миколаїв цвинтар ворог

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