Тікали спішно: CNN показав дорогу військову техніку росіян на Зміїному (фото)

«Росіяни зробили помилку, вважаючи, що ми не зможемо їх дістати»

«Крокові доброї волі» окупантів передували обстріли Зміїного з артустановок та систем залпового вогню ЗСУ

Телеканал CNN опублікував репортаж із звільненого ЗСУ у червні острова Зміїний. Там росіяни, які напередодні втечі заявили про «жест доброї волі», покинули чимало військової техніки – зенітні комплекси «Панцир», уламки військового вертольота, а також зенітний ракетний комплекс «Тор», який знаходиться «майже в цілковитій безпеці».

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Офіцер із позивним Шекспір розповів CNN, що українські військові почали обстрілювати острів у травні.

«Росіяни зробили помилку, вважаючи, що ми не зможемо їх дістати. Вони думали, ми будемо стріляти лише із систем залпового вогню, тому встановили на острові системи ППО. Вони могли перехоплювати наші ракети, але ми завдавали комплексних ударів», – каже офіцер.

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Ще однією помилкою росіян офіцер назвав спроби постачати угруповання на Зміїному морським шляхом. Кораблі йшли із Севастополя, тому українська армія могла їх вразити.

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Фото Associated Press AP PHOTO / MICHAEL SHTEKEL / SCANPIX / LETA

За його словами, щоб вибити росіян, ЗСУ використовували французькі артилерійські установки Ceasar, системи залпового вогню «Град», а також українські гаубиці «Богдана». Останні більше ламалися, аніж стріляли, додав військовий.

Як відомо, наприкінці листопада американське видання The New York Times писало, що українські військові вантажили установки Ceasar на баржі, виводили їх у море та звідти обстрілювали Зміїний. Радіус дії Ceasar – 40 кілометрів, а острів знаходиться на відстані близько 50 кілометрів від берега.

Прикметно, що коли наприкінці червня українські військові висадилися на острові, росіян там не було. 30 червня Міністерство оборони Росії оголосило про виведення військ зі Зміїного, назвавши це «кроком доброї волі».

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«Контроль над Зміїним островом дозволяє контролювати гирло Дунаю, – каже Шекспір. — Без контролю над островом підписання зернової угоди було б неможливим».

Репортери CNN стали першими журналістами, які побували на Зміїному острові після його звільнення. Агентство Associated Press розповсюдило фото з острова, датовані 18 грудня. За словами журналістів CNN, з міркувань безпеки вони пробули на Зміїному лише годину. По дорозі назад їхній човен сів на мілину: протягом шести годин людей по одному перевозили на інше судно.