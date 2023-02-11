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Окупанти скинули на Зміїний чотири авіабомби

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти скинули на Зміїний чотири авіабомби
30 червня РФ оголосила про виведення військ зі Зміїного, назвавши це «кроком доброї волі»
фото з відкритих джерел

Є влучання ракет в прибережну зону Одещини

У ніч на суботу, 11 лютого, російські окупанти атакували Одещину з літаків та берегового комплексу «Бастіон». Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя постраждалих немає», – розповів він.

Також ворог наніс бомбовий удар по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби.

Марченко закликав не коментувати події та не публікувати у мережі фото наслідків ударів.

«Вчергове наголошую, що у військовий час не всі події можна коментувати, чи виставляти на загал. Я сподіваюсь що всі це розуміють, тож прошу всіх також утриматись від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах», – сказав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, у південних регіонах України увечері 10 лютого ворог запустив 12 дронів-камікадзе. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною.

Читайте також: «Цвинтар дорогої військової техніки». Головне з репортажу CNN з острова Зміїний
Теги: Одещина окупанти війна обстріл

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