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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Бердичеві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Бердичеві
Наслідки удару по багатоповерхівці
фото: соцмережі

Наразі інформація про постраждалих уточнюється

Сьогодні, 5 жовтня, російська терористична армія атакувала ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Посеред дня в понеділок ворог атакував ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві. Внаслідок удару постраждали квартири з четвертого по дев'ятий поверхи», – йдеться у повідомленні.

На ліквідацію пожежі ДСНС спрямувала 17 одиниць техніки та 65 рятувальників. Вогонь вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення.

«Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники, медики, психологи та спеціальні служби», – наголосив Бунечко.

До слова, російська терористична армія здійснила масовану атаку по Одещині. За даними влади, під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор. Виникли масштабні пожежі.

Як повідомлялося, Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці.

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Теги: війна Житомирщина

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