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Німецькі дипломати відмовилися залишати Київ після погроз Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німецькі дипломати відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Посольство ФРН: «Ми залишаємося у Києві»
фото: пресслужба КМДА

Посольство ФРН нагадало Москві про міжнародні зобов'язання та чітко заявило про подальшу роботу в українській столиці

Посольство Німеччини в Україні заявило, що його дипломати залишаються в Києві, попри погрози російського Міністерства закордонних справ на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство ФРН.

У дипломатичному представництві заявили, що стурбовані погрозами з боку російського зовнішньополітичного відомства. «Разом із іншими главами дипломатичних місій у Києві ми із занепокоєнням сприймаємо погрозу російського МЗС на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні», – заявили в диппредставництві.

Посольство також нагадало Росії про її міжнародні зобов'язання. Німецькі дипломати окремо наголосили на необхідності дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права.

«Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві», – зазначили дипломати.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що західні країни розробляють резервні плани щодо подальшої роботи своїх дипломатичних представництв у Києві на випадок погіршення безпекової ситуації. Серед можливих сценаріїв розглядається перенесення дипломатичних місій до Львова або східної частини Польщі.

За даними The Guardian, публічно західні дипломати заявляють про намір продовжувати роботу в українській столиці. Вони побоюються, що виїзд дипломатичних представництв може бути використаний Москвою у пропагандистських цілях та створити враження, що західні партнери залишають Україну.

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Теги: посольство росія Німеччина війна

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