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На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
Наразі усі пожежі ліквідовані
фото: ДСНС Одещини

Під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор

Російська терористична армія здійснила масовану атаку по Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор. Виникли масштабні пожежі.

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«Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі усі пожежі ліквідовані.

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Зокрема, унаслідок атаки обійшлося без постраждалих. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Нагадаємо, Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці.

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Теги: війна Одещина

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