На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)

Під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор

Російська терористична армія здійснила масовану атаку по Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, під російськими ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, дачний сектор. Виникли масштабні пожежі.

«Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі усі пожежі ліквідовані.

Зокрема, унаслідок атаки обійшлося без постраждалих. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Нагадаємо, Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці.