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Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
За 200 км від України з'явилася нова база російських «Гераней»
фото: ua.news

На об'єкті вже помітили понад сотню дронів і 16 пускових установок, а його розташування дозволяє атакувати Київ та центральні області

Росія створила нову централізовану базу для запуску реактивних дронів «Герань» по Україні. Об'єкт розташований в Орловській області приблизно за 150–200 км від українського кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Британське видання за допомогою супутникових знімків встановило, що нову базу облаштували поблизу села Цимбулова. Будівництво пускових майданчиків там розпочалося на початку 2026 року.

Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України фото 1
фото: telegraph.co.uk

Станом на серпень на території об'єкта вже було 16 пускових установок, а понад 100 безпілотників зберігали просто неба. На базі також встановили сонячні панелі, щоб вона могла автономно працювати у разі відключень електроенергії.

Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України фото 2
фото: telegraph.co.uk

Цимбулова розташована приблизно за 150-200 км від українського кордону. Таке розташування дозволяє російським військам запускати безпілотники у напрямку Києва та центральних областей України.

Науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Роберт Толласт пояснив, що створення централізованої бази спрощує організацію масованих атак із використанням великої кількості дронів.

«Планування масових залпів із сотень і сотень дронів є доволі складним логістичним завданням. Важко спланувати різні маршрути, якими рухатимуться системи, і скоординувати кожен із них із різних локацій. Тому централізація в одному місці справді робить це логістично простішим», – пояснив він.

За останні два роки Росія перетворила свою дронову кампанію з відносно повільної та легшої для протидії загрози на використання швидших безпілотників, які складніше перехоплювати. База у Цимбулові стала частиною цієї трансформації.

З цього об'єкта російські військові запускають «Герань-5» – найбільший дрон у цій родині. Він несе бойову частину вагою 90 кг, може долати до 1000 км та розвивати швидкість до 600 км/год. Менший «Герань-4» є повільнішим, однак також здатний розганятися до 450 км/год.

Нагадаємо, 13 вересня та в ніч проти 14 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора.

У Сочі Краснодарського краю РФ було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет і є одним із ключових елементів виконання вогневих завдань системи ППО.

У районах Курська Курської області РФ та міста Донецьк було уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області Сили оборони уразили пункт управління БпЛА підрозділу.

Також у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника. У районі аеродрому «Саки» на тимчасово окупованій території Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів, а у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ – три ретранслятори противника.

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Теги: росія дрон Україна війна

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