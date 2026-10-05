Головна Київ Новини
search button user button menu button

NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
У момент російського удару Північним мостом рухалися автомобілі
скріншот з відео

Протягом останніх трьох днів Росія шість разів атакувала мости у столиці Києві

Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Протягом трьох днів по двох стратегічних переправах Кива було завдано шість ударів, зокрема під обстріл потрапив Південний міст під час руху потяга метро. Хоча бетонні конструкції вистояли, пошкодження та загроза нових прильотів змусили міську владу обмежити або повністю зупинити рух транспорту на п'яти з шести автомобільних мостів, що спровокувало логістичний колапс між лівим та правим берегами Дніпра.

За оцінками військових експертів, ці удари є частиною масштабної російської кампанії проти цивільної та промислової інфраструктури, яка вже охопила склади, поїзди, центри даних та заводи. Мета агресора – підрив української економіки, ускладнення військово-цивільної логістики та психологічний тиск на населення в умовах гострого дефіциту засобів ППО.

Через обмежену кількість альтернативних переправ через Дніпро тривала блокада київських мостів загрожує порушити постачання продовольства та товарів по всій країні, а також остаточно позбавити столицю відносної безпеки.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Теги: росія безпілотник міст Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під санкції потрапили два російських об'єкта
Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ
30 вересня, 03:27
Росія повторно атакувала цифрову інфраструктуру в Києві
Новий удар по датацентру в Києві спричинив перебої з інтернетом й телебаченням
26 вересня, 11:55
Триває 1672-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2026 року
22 вересня, 08:30
Одеські порти зазвичай забезпечували близько 90% українського експорту зерна
Світ готується до дефіциту зерна через кризу Чорного моря – Bloomberg
22 вересня, 04:20
У Києві триває аномальне цвітіння каштанів
Якість повітря у Києві 21 вересня 2026 року: актуальні показники по районах
21 вересня, 08:32
Віннікова є проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності в університеті ім. Бориса Грінченка
Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах
18 вересня, 15:55
Центр пояснює, що збільшення частки військових дисциплін у шкільній програмі – елемент системної ідеологічної обробки дітей
РФ у школах вдвічі збільшила кількість уроків з підготовки до війни
15 вересня, 08:59
Навіть о 12 годині ночі черги на місцевих АЗС нікуди не зникають
Санкт-Петербург накрила нова хвиля паливної кризи: жителі «штурмують» АЗС навіть вночі (відео)
10 вересня, 16:35
Він також закликав протидіяти російській пропаганді
Міністр оборони Польщі звернувся до поляків із важливим закликом стосовно України
9 вересня, 19:31

Новини

NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва
Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада
Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада
Транспорт біля Північного мосту повернувся до звичних маршрутів (оновлено)
Транспорт біля Північного мосту повернувся до звичних маршрутів (оновлено)
Велика діра у дорозі. Який вигляд має Північний міст після удару РФ (фото)
Велика діра у дорозі. Який вигляд має Північний міст після удару РФ (фото)
Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві
Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
94K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua