NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні

Протягом останніх трьох днів Росія шість разів атакувала мости у столиці Києві

Росія розширила перелік пріоритетних цілей для бомбардувань в Україні, розпочавши системні атаки безпілотниками по мостах у столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Протягом трьох днів по двох стратегічних переправах Кива було завдано шість ударів, зокрема під обстріл потрапив Південний міст під час руху потяга метро. Хоча бетонні конструкції вистояли, пошкодження та загроза нових прильотів змусили міську владу обмежити або повністю зупинити рух транспорту на п'яти з шести автомобільних мостів, що спровокувало логістичний колапс між лівим та правим берегами Дніпра.

За оцінками військових експертів, ці удари є частиною масштабної російської кампанії проти цивільної та промислової інфраструктури, яка вже охопила склади, поїзди, центри даних та заводи. Мета агресора – підрив української економіки, ускладнення військово-цивільної логістики та психологічний тиск на населення в умовах гострого дефіциту засобів ППО.

Через обмежену кількість альтернативних переправ через Дніпро тривала блокада київських мостів загрожує порушити постачання продовольства та товарів по всій країні, а також остаточно позбавити столицю відносної безпеки.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.