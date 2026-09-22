Уночі РФ атакувала завод «Інтерпайп» у Дніпрі: загинуло четверо співробітників компанії

Через російську атаку виробництво продукції зупинене

У ніч із 21 на 22 вересня російська терористична армія завдала удару балістикою по компанії «Інтерпайп» в Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву підприємства.

«В ніч із 21 на 22 вересня 2026 року Російська Федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайп». На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули четверо співробітників компанії «Інтерпайп», семеро співробітників поранено», – йдеться у повідомленні.

Промислова компанія «Інтерпайп» – провідний виробник та експортер трубної та залізничної продукції, що входить до трійки найбільших виробників безшовних труб у Європі та п’ятірки найбільших виробників залізничних коліс у світі. В структуру компанії входять шість заводів (п’ять в Україні та один у Румунії), що виготовляють сталеву, трубну та залізничну продукцію. Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис. осіб. Кінцевим власником Interpipe Ltd є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Компанія наголосила, що наразі усім постраждалим надається необхідна допомога.

Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинене. Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

До слова, російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу в Полтавській області. Щонайменше п'ять ракет влучили у технологічні об'єкти підприємства.