Уночі РФ атакувала завод «Інтерпайп» у Дніпрі: загинуло четверо співробітників компанії
Через російську атаку виробництво продукції зупинене
У ніч із 21 на 22 вересня російська терористична армія завдала удару балістикою по компанії «Інтерпайп» в Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву підприємства.
«В ніч із 21 на 22 вересня 2026 року Російська Федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайп». На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули четверо співробітників компанії «Інтерпайп», семеро співробітників поранено», – йдеться у повідомленні.
Компанія наголосила, що наразі усім постраждалим надається необхідна допомога.
Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинене. Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.
До слова, російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу в Полтавській області. Щонайменше п'ять ракет влучили у технологічні об'єкти підприємства.
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