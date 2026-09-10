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Польща анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву про допомогу Україні
фото: PAP

Міністр підкреслив, що рішення про передачу техніки ухвалюють з урахуванням потреб польської армії та її запасів

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

За словами міністра, Польща передасть передусім техніку, яку польська армія більше не використовуватиме або термін експлуатації якої добігає кінця.

«Межею для нас завжди є безпека Польської держави та ресурси збройних сил, які визначає генеральний штаб», – зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр підкреслив, що рішення про передачу техніки ухвалюють з урахуванням потреб польської армії та її запасів. Йдеться про обладнання, яке вже виходить із використання у Польщі, але ще може ефективно застосовуватися на полі бою в Україні.

Водночас Косіняк-Камиш не уточнив, чи увійдуть до нового пакета системи протиповітряної оборони Patriot.

До слова, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати союзницькі відносини із західними державами та дружні зв'язки з Україною. Він також попередив про спроби Росії розколоти польське суспільство.

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Теги: військова допомога війна Польща

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