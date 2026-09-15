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На Одещині через російську атаку загорівся склад (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині через російську атаку загорівся склад (фото)
Унаслідок удару загиблих та постраждалих немає
фото: ДСНС Одещини

ДСНС показала наслідки російської атаки

На Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Також пошкоджені дахи, фасади та скління трьох приватних житлових будинків, 10 гаражів та двох легкових авто без послідуючого загоряння.

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«На щастя, загиблих та постраждалих немає», – додала ДСНС.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Унаслідок цього постраждали люди.

Також російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.

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Теги: ДСНС війна Одещина

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