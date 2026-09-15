На Одещині через російську атаку загорівся склад (фото)
ДСНС показала наслідки російської атаки
На Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Також пошкоджені дахи, фасади та скління трьох приватних житлових будинків, 10 гаражів та двох легкових авто без послідуючого загоряння.
«На щастя, загиблих та постраждалих немає», – додала ДСНС.
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Унаслідок цього постраждали люди.
Також російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.
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