На Одещині через російську атаку загорівся склад (фото)

Унаслідок удару загиблих та постраждалих немає

ДСНС показала наслідки російської атаки

На Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Також пошкоджені дахи, фасади та скління трьох приватних житлових будинків, 10 гаражів та двох легкових авто без послідуючого загоряння.

«На щастя, загиблих та постраждалих немає», – додала ДСНС.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Унаслідок цього постраждали люди.

Також російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.