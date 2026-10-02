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Кремль зробив заяву стосовно перемир’я в Чорному морі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву стосовно перемир’я в Чорному морі
Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі
фото: Міністерство транспорту Туреччини

Пєсков заявив, що Москва хоче повністю припинити військові поставки Україні морським шляхом

Росія не погоджується на перемир’я в Чорному морі без обмежень, які стосуються військових поставок Україні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для Москви важливо повністю припинити постачання Києву озброєння морським шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника Кремля.

«Росія продовжує СВО, для неї важливо повністю припинити військові поставки Києву морем», – заявив Пєсков.

Окупанти пов’язують питання припинення бойових дій у Чорному морі з можливістю обмеження військової логістики України. Москва неодноразово заявляла, що розглядає морські маршрути, якими до України можуть надходити військові вантажі, як частину воєнної інфраструктури.

Пєсков також заявив, що Росії потрібен не просто короткостроковий режим припинення вогню, а «мир». За його словами, Москва продовжує війну проти України до «досягнення заявлених Кремлем цілей».

Заява представника Кремля пролунала на тлі обговорення можливого відновлення домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Для України питання вільного судноплавства має значення як для експорту, так і для роботи портів.

Водночас Москва наполягає на власних умовах. Пєсков фактично дав зрозуміти, що одним із ключових питань для Росії є недопущення використання морських маршрутів для постачання Україні озброєння. Країна-агресор при цьому не уточнила, яким саме механізмом Москва пропонує контролювати такі поставки та хто має здійснювати відповідний контроль.

Україна раніше виступала за забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі без обмежень, які могли б створити додаткові перешкоди для українського експорту чи міжнародного судноплавства.

Варто нагадати, що Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі. Ініціатива має гарантувати безпечне комерційне судноплавство та захистити світові поставки зерна.

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Теги: Дмитро Пєсков росія перемир'я війна Чорне море Україна

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