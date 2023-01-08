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Обстріл Краматорська: ЗСУ спростували чергову брехню окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Краматорська: ЗСУ спростували чергову брехню окупантів
Наслідки обстрілів Краматорська вночі 7 січня
фото: Facebook / Олександр Гончаренко

ЗСУ спростували заяву Росії про нібито ліквідацію понад 600 українських військових ракетним ударом по Краматорську

Україна заперечує заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак Росії по Краматорську Донецької області. Заяву Міноборони РФ спростував речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі «Суспільному». 

«Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші Himars. Це – інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає», – сказав Череватий.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що у відповідь на удар ЗСУ в новорічну ніч по Макіївці командуванням об'єднаного угруповання російських військ реалізовано «операцію помсти». Там стверджують, що засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську: в гуртожитку № 28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку № 47 – понад 600. 

У Міноборони ворога стверджують, що внаслідок «масованого ракетного удару» по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Краматорськ Донецької області. 

Теги: Міноборони обстріл Міноборони РФ Facebook Донеччина війна

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