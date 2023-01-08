Скільки у Росії ще залишилося ракет для обстрілів України

Судячи з розвідданих, у рашистів на 3 січня було 177 ракет Калібр, Х-101 та Х-55

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Спасибо всем, кто следил за моими подсчетами оставшихся у рашистов ракет.

А теперь выбросьте эти посты в мусорку

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Потому что новые данные, опубликованные министром обороны, значительно откорректировали циферки.

Тут нужно понимать, что это не бухгалтерия, где все можно строго учесть, сидя за ноутбуком, а разведданные, которые, очевидно, добывает ГУР, а потом передает другим ведомствам.

Глава ГУР Буданов в своих недавних интервью опирался на эти цифры, говоря, что РФ забила на поддержание НЗ в размере 30%, что меня удивляло, потому что по моим расчетам выходило, что ракет на НЗ хватает.

А разгадка оказалась в том, что ГУР получила новую информацию об остатках ракет, которая показала, что дела у РФ хуже, чем предполагалось. Хуже больше чем на сотню ракет по сравнению с моими расчетами.

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Верить данным ГУР или не верить, выбор каждого. Лично я буду опираться на них, хотя бы потому, что других у нас нет.

Итак.

Напомню, что я отслеживаю ракеты Калибр, Х-101 и Х-555, потому что они составляют подавляющее большинство в целенаправленных массовых атаках на инфраструктуру, начавшихся 10 октября.

Всего было 11 массовых атак, и если исключить последний залп 31 декабря, которым нам пытались погасить свет на Новый год (не вышло), можно увидеть, что у рашистов выработался ритм - примерно 70 ракет раз в 12 дней.

Судя по разведданным, у рашистов на 3 января было 177 ракет Калибр, Х-101, Х-55 в сумме.

Они могут производить до 50 таких ракет в месяц.

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Также будем исходить из того, что понятия «неприкосновенный запас» больше не существует, и при желании ракеты будут выстреливаться «в ноль».

Учитывая вышесказанное, можно смоделировать, например, такие обстрелы:

12 января – 70 ракет. К этому моменту с 3 января произведено 15 ракет, остаток после залпа – 122.

24 января – 70 ракет. К этому моменту произведено еще 20 ракет, остаток после залпа – 72.

5 февраля – 70 ракет. К этому моменту произведено еще 20 ракет, остаток после залпа – 22.

После чего рашисты будут ждать до марта, когда смогут накопить ракет на еще один массовый залп.

Затем смогут выстреливать по 50 свежеизготовленных ракет в месяц.

Примечание. Естественно, все зависит от того, насколько правильны разведданные. Статистика обстрелов в будущие два месяца это покажет.