ГУР повідомило, скільки високоточних ракет залишилося у Росії
«Під час минулого удару окупанти використали менше 30 високоточних ракет»
За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами-камікадзе і переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків «земля-земля». Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю «Delfi».
Так Скібіцький відповів на запитання, скільки ще ракет залишилося в Росії та чи можна закінчити її ракетний терор проти українських міст і цивільної інфраструктури за допомогою західних засобів ППО.
«У них є «Іскандери», є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет», – наголосив Скібіцький.
Він нагадав, що під час минулого удару окупанти використали менше 30 високоточних ракет.
«Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал. Вони пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої. Росіяни стали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Це не точна зброя, але руйнівна», – додав представник ГУР.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати усі відчують вже найближчим часом, повідомила пресслужба СБУ.
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