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Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя
Росіяни вдруге за два дні атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя
фото: ДСНС (ілюстративне)

Міська влада попередила водіїв про можливі тимчасові обмеження на окремих ділянках доріг

Російські війська 7 жовтня атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок удару в місті можуть тимчасово обмежити рух на окремих ділянках доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Який саме об'єкт транспортної інфраструктури зазнав удару, в ОВА наразі не уточнили. Інформації про постраждалих також немає. Через наслідки російської атаки на окремих ділянках доріг можуть запровадити тимчасові обмеження руху. Жителів Запоріжжя закликали враховувати це під час планування поїздок та стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади.

Зазначимо, що це вже не перша атака російських військ на транспортну інфраструктуру міста протягом останніх днів.

Вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Після удару рух мостом тимчасово перекрили. Внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська також атакували Київ балістичними ракетами. Київська міська військова адміністрація попередила жителів столиці про ракетну загрозу та закликала пройти до найближчих укриттів.

«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», – повідомляла КМВА. У Дарницькому районі столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.

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Теги: окупанти росія Запоріжжя

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