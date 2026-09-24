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Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків
Російський удар пошкодив медзаклад в Одесі
фото: Одеська ОВА

Удар пошкодив верхній поверх медичного закладу, однак, за попередніми даними, люди не постраждали

Російські війська у ніч проти 24 вересня атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено медичний заклад, десять житлових будинків та школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Внаслідок російської атаки пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у десяти прилеглих житлових будинках та школі.

Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків фото 1
фото: Одеська ОВА
Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків фото 2
фото: Одеська ОВА

За попередньою інформацією міської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки люди не постраждали. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків удару ще вночі. Станом на ранок вулицю вже розчистили, а в пошкоджених житлових будинках закрили віконні отвори.

На місці атаки також працюють фахівці, які консультують мешканців щодо отримання компенсацій за пошкоджене майно. Зокрема, одеситам пояснюють порядок отримання допомоги у межах державної програми «єВідновлення» та міської програми «Незламна Одеса». Фахівці допомагають мешканцям із підготовкою необхідних документів та пояснюють подальший порядок дій.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська також атакували Київ. Наслідки удару зафіксували у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

Теги: окупанти Одеса війна

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