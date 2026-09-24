Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків
Удар пошкодив верхній поверх медичного закладу, однак, за попередніми даними, люди не постраждали
Російські війська у ніч проти 24 вересня атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено медичний заклад, десять житлових будинків та школу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.
Внаслідок російської атаки пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у десяти прилеглих житлових будинках та школі.
За попередньою інформацією міської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки люди не постраждали. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків удару ще вночі. Станом на ранок вулицю вже розчистили, а в пошкоджених житлових будинках закрили віконні отвори.
На місці атаки також працюють фахівці, які консультують мешканців щодо отримання компенсацій за пошкоджене майно. Зокрема, одеситам пояснюють порядок отримання допомоги у межах державної програми «єВідновлення» та міської програми «Незламна Одеса». Фахівці допомагають мешканцям із підготовкою необхідних документів та пояснюють подальший порядок дій.
Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська також атакували Київ. Наслідки удару зафіксували у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.
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