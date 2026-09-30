Росія надіслала НАТО неофіційний лист із погрозами: відповідь Альянсу

Країна-агресор заявила про можливість застосування всього арсеналу зброї у разі ізоляції Калінінградської області

Москва надіслала НАТО неофіційний лист, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу озброєння у разі спроб ізолювати Калінінградську область. Альянс підтвердив отримання попередження та заявив, що діяльність НАТО не становить загрози для Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці НАТО Еллісон Гарт.

«Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою», – сказала Гарт.

За словами речниці, НАТО є оборонним Альянсом, а його діяльність та військові навчання не становлять загрози для Росії. Представниця НАТО також закликала Москву припинити війну проти України.

Країна-агресор раніше заявила про занепокоєння нібито посиленням військової активності НАТО поблизу західних кордонів РФ. Москва також звинуватила Альянс у підготовці сценаріїв, які можуть передбачати ізоляцію Калінінградської області.

У неофіційному документі окупанти заявили, що готові використати «весь наявний арсенал озброєння» для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінград. Також Москва попередила про ризик прямого збройного зіткнення.

Варто нагадати, що російське диппредставництво заявило, що звернули увагу на публікацію британського видання The i Paper, де, зокрема, розглядалася можливість блокади Калінінграда силами НАТО або «невизнання російського суверенітету» над регіоном. Також у посольстві згадали відповідний сюжет телеканалу Sky News.