Росіяни на картах приписали собі понад 5 тис. км² – аналітик

Із січня розрив між мапами росіян та даними DeepState зріс у 2,5–3,5 раза

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен звірив офіційні російські мапи з реальною ситуацією на місцях. За його висновком, від початку 2026 року Росія майже не просунулася в Україні, а різниця між її заявами та дійсністю перевищує 5 тис. км². Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Молена в X.

Молен порівняв мапи DeepState та державного інформагентства «РИА Новости», скориставшись інструментом користувача M0nstas. За його розрахунками, у січні різниця між мапою РИА та даними DeepState становила від 1 до 1,9 тис. км² – залежно від того, порівнювати з «сірою» чи «червоною» зоною DeepState. До вересня вона зросла до 3,5–4,8 тис. км². Аналітик підсумував: цього року Росія просувалася так само, як і торік, «але лише на картах».

Найпомітніші розбіжності Молен виявив на п'яти ділянках фронту:

Лиманський напрямок. Російські мапи досі показують Святогірськ під контролем РФ, хоча реальна лінія фронту, за словами Молена, проходить приблизно за 30 км на схід. Він зауважує, що DeepState на цій ділянці ще не оновив свою мапу. Крім того, Москва заявляє про контроль над Лиманом.

джерело: Clément Molin / X

Вовчанський напрямок. На російських мапах позначено оточення великої ділянки, а лінія фронту випереджає реальну приблизно на 20 км. Молен наголошує, що жодної свіжої геолокації, яка б це підтверджувала, немає, а оточення не існує.

джерело: Clément Molin / X

Куп'янський напрямок. Місто досі показують підконтрольним РФ – через рік після того, як Путін оголосив про його взяття, чого, за словами аналітика, насправді не було. На мапах також не відображено недавніх українських контратак біля Дворічної, а загалом Росія, на думку Молена, завищує контроль уздовж усієї лінії фронту.

Донбас. Мапи показують, що росіяни контролюють Костянтинівку та Добропілля й перебувають на захід від Краматорська – приблизно на 18 км попереду позицій ЗСУ. За словами Молена, щодня з'являються відео, на яких видно українських військових у північній частині Костянтинівки, а заява про оточення Добропілля не відповідає дійсності.

Запорізький напрямок. Тут російська лінія майже всюди на 16 км випереджає українську. Мапи не враховують українських контратак, а частину Оріхова позначено як оточену й контрольовану росіянами.

Дані з інших джерел підтверджують, що реальна картина складніша. 7 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відео з центру Святогірська й заявив, що 60-та механізована бригада повністю контролює місто. За вісім днів корпус повідомив про контрнаступальні дії. За його даними, в межах операції «Вівальді» ЗСУ зачистили від російської інфільтрації близько 75 км² і деокупували ще понад 10 км² – про це йшлося

Що ж до Оріхова, то, за оцінкою військового аналітика Костянтина Машовця, невеликі російські піхотні групи справді проникли до міста. Проте українські підрозділи, ймовірно, заблокували й ізолювали їх, а спроби розвинути успіх протягом двох тижнів не принесли відчутних результатів.

Водночас росіяни не припиняють натиску. За даними Генштабу на 20 вересня, найбільше атак вони здійснили на Костянтинівському (25) і Покровському (21) напрямках, зокрема в бік Добропілля.

Чому російські мапи відрізняються від реальності

Однозначної причини Молен не називає й ставить це питання відкрито. Він пропонує три можливі пояснення: пропаганда для внутрішньої аудиторії; прагнення показати світові, що російська армія нібито невпинно просувається; щира переконаність, що позначені території справді контролюються.

Ці розрахунки – власна оцінка аналітика, побудована на порівнянні двох мап. Незалежного підтвердження цифр «Главком» не має.