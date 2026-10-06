Масштабна дезінформаційна кампанія РФ. Сибіга попередив Європу

Глава МЗС: Росія справді є ворогом Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на розгортання Москвою чергової масштабної дезінформаційної кампанії у Європі під гаслом: «Росія – не мій ворог». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Сам факт, що Москва докладає таких значних зусиль для просування цього меседжу, свідчить про дві речі. По-перше, Росія справді є ворогом Європи. По-друге, у Кремлі усвідомлюють, що дедалі більше європейців це розуміють», – йдеться у заяві.

Сибіга нагадав: «Напередодні повномасштабного вторгнення – упродовж 2021 року та на початку 2022 року – російські посадовці неодноразово запевняли, що не мають наміру нападати на Україну. Що більше вони заперечуватимуть наміри напасти на інші європейські держави, то вірогідніше, що саме це вони й готують».

Глава МЗС закликав союзників посилити тиск на Росію та підтримку України, щоб зупинити Путіна до того, як він втілить у життя свої злочинні плани.

Нагадаємо, у серпні Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія – не мій ворог». «Мета кампанії – підірвати віру громадян у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України», – йшлося у повідомленні.