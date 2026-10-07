Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico

Вступ України до ЄС опинився перед новою проблемою через зерно

Київ готовий до тимчасових квот на аграрну продукцію, але вимагає, щоб усі обмеження мали кінцеву дату

Україна не погодиться на модель членства в Європейському Союзі, яка передбачатиме постійні обмеження на продаж української аграрної продукції в країнах блоку. Водночас Київ готовий до перехідного періоду після вступу до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що Київ проводить чітку межу між тимчасовими заходами після вступу до ЄС та обмеженнями, які діятимуть постійно.

«Для нас існує принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. Україна готова до першого. Друге суперечило б самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі», – заявив Висоцький.

Як пише Politico, Європейська комісія в межах підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення схвалила модель, за якої Україна не отримає необмеженого доступу до європейського ринку для певних видів аграрної продукції.

Замість повного відкриття ринку Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на її «історичні» експортні ринки. Йдеться передусім про країни Африки та Близького Сходу.

Висоцький наполягає, що український аграрний сектор не слід розглядати виключно як загрозу для фермерів країн Європейського Союзу. За його словами, Україна може, навпаки, допомогти ЄС зменшити залежність від постачання низки товарів із третіх країн.

Зокрема, йдеться про добрива та сою. Україна також може надати європейським виробникам кращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море та залучити інвестиції у підприємства харчової промисловості.

Київ прагне, щоб після вступу до ЄС український аграрний сектор не обмежувався експортом зерна та іншої сировини. «Наша мета – домогтися членства в організації, в якій буде представлений сектор, що продає Європі не тільки зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблені продукти та біопаливо», – додав Висоцький.

Міністр підтвердив, що Україна готова погодитися на перехідні механізми у сфері сільського господарства. Вони можуть передбачати поступове запровадження фінансової підтримки аграріїв, тимчасові квоти та спеціальні гарантії для чутливих категорій продукції.

Водночас принциповою вимогою Києва залишається тимчасовий характер таких заходів. Українська сторона наполягає, що всі обмеження повинні мати чітко визначену кінцеву дату.

Постійне обмеження доступу української аграрної продукції до єдиного європейського ринку, за позицією Висоцького, суперечило б самій суті повноправного членства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала запровадити спеціальні обмеження для українського аграрного сектору навіть після вступу України до ЄС. Зокрема, йдеться про можливе обмеження доступу українського зерна до європейського ринку та виключення його із Загальної аграрної політики блоку. Натомість Брюссель хоче стимулювати Україну відновлювати експорт аграрної продукції до країн Африки та Близького Сходу.