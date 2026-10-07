Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico
Вступ України до ЄС опинився перед новою проблемою через зерно
фото: Офіс Президента

Київ готовий до тимчасових квот на аграрну продукцію, але вимагає, щоб усі обмеження мали кінцеву дату

Україна не погодиться на модель членства в Європейському Союзі, яка передбачатиме постійні обмеження на продаж української аграрної продукції в країнах блоку. Водночас Київ готовий до перехідного періоду після вступу до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що Київ проводить чітку межу між тимчасовими заходами після вступу до ЄС та обмеженнями, які діятимуть постійно.

«Для нас існує принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. Україна готова до першого. Друге суперечило б самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі», – заявив Висоцький.

Як пише Politico, Європейська комісія в межах підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення схвалила модель, за якої Україна не отримає необмеженого доступу до європейського ринку для певних видів аграрної продукції.

Замість повного відкриття ринку Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на її «історичні» експортні ринки. Йдеться передусім про країни Африки та Близького Сходу.

Висоцький наполягає, що український аграрний сектор не слід розглядати виключно як загрозу для фермерів країн Європейського Союзу. За його словами, Україна може, навпаки, допомогти ЄС зменшити залежність від постачання низки товарів із третіх країн.

Зокрема, йдеться про добрива та сою. Україна також може надати європейським виробникам кращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море та залучити інвестиції у підприємства харчової промисловості.

Київ прагне, щоб після вступу до ЄС український аграрний сектор не обмежувався експортом зерна та іншої сировини. «Наша мета – домогтися членства в організації, в якій буде представлений сектор, що продає Європі не тільки зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблені продукти та біопаливо», – додав Висоцький.

Міністр підтвердив, що Україна готова погодитися на перехідні механізми у сфері сільського господарства. Вони можуть передбачати поступове запровадження фінансової підтримки аграріїв, тимчасові квоти та спеціальні гарантії для чутливих категорій продукції.

Водночас принциповою вимогою Києва залишається тимчасовий характер таких заходів. Українська сторона наполягає, що всі обмеження повинні мати чітко визначену кінцеву дату.

Постійне обмеження доступу української аграрної продукції до єдиного європейського ринку, за позицією Висоцького, суперечило б самій суті повноправного членства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала запровадити спеціальні обмеження для українського аграрного сектору навіть після вступу України до ЄС. Зокрема, йдеться про можливе обмеження доступу українського зерна до європейського ринку та виключення його із Загальної аграрної політики блоку. Натомість Брюссель хоче стимулювати Україну відновлювати експорт аграрної продукції до країн Африки та Близького Сходу.

Читайте також:

Теги: окупанти росія Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним фактором стримування інших держав від радикальних кроків щодо Путіна Скіпальський назвав ядерний потенціал Росії
Засновник воєнної розвідки України назвав головний фактор, який стримує Захід від ліквідації Путіна
12 вересня, 18:14
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія виявилася слабшою, ніж дехто очікував
Міністр оборони Швеції оцінив реальну військову силу Росії
17 вересня, 20:31
Російський удар пошкодив медзаклад в Одесі
Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків
24 вересня, 08:02
Вашингтон очікує трьох кроків від України та Росії
Зеленський назвав три кроки, яких США хочуть домогтися від України та Росії
24 вересня, 12:08
Російський безпілотник влучив у житловий будинок біля посольства Ізраїлю
Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона
25 вересня, 16:49
Путін дедалі частіше говорить про удари по українській енергетиці
Напередодні зими Кремль може змінити підхід до війни, – ISW
27 вересня, 09:56
Водночас росіяни не припиняють натиску
Росіяни на картах приписали собі понад 5 тис. км² – аналітик
28 вересня, 05:40
Альянс також закликав Москву припинити війну проти України
Росія надіслала НАТО неофіційний лист із погрозами: відповідь Альянсу
30 вересня, 08:02
Сибіга закликав союзників посилити тиск на Росію
Масштабна дезінформаційна кампанія РФ. Сибіга попередив Європу
Вчора, 20:10

Політика

Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico
Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico
Масштабна дезінформаційна кампанія РФ. Сибіга попередив Європу
Масштабна дезінформаційна кампанія РФ. Сибіга попередив Європу
Гончаренко після виключення з фракції «Європейська солідарність» зробив заяву
Гончаренко після виключення з фракції «Європейська солідарність» зробив заяву
Гончаренко відреагував на внесення до бази «Миротворця» (відео)
Гончаренко відреагував на внесення до бази «Миротворця» (відео)
Міноборони розриває частину контрактів: понад 15 млрд грн піде на нагальні потреби армії
Міноборони розриває частину контрактів: понад 15 млрд грн піде на нагальні потреби армії
Масштабне скорочення держапарату. Корецький повідомив про перший етап
Масштабне скорочення держапарату. Корецький повідомив про перший етап

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
124K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua