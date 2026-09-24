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Зеленський назвав три кроки, яких США хочуть домогтися від України та Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський назвав три кроки, яких США хочуть домогтися від України та Росії
Вашингтон очікує трьох кроків від України та Росії
колаж: glavcom.ua

Вашингтон пропонує енергетичне перемир’я, відновлення зернового коридору та тристоронні переговори

Адміністрація президента США Дональда Трампа визначила три пріоритетні кроки у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи зернового коридору через Чорне море та тристоронню зустріч США, України й Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського Axios.

За словами Зеленського, саме Вашингтон запропонував взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти. Україна готова погодитися на такий формат. «На столі лежить пропозиція: енергетичне перемир’я. Ми готові», – сказав президент.

Водночас Axios зазначає, що після кількох днів переговорів і зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку перспективи швидкого досягнення домовленості щодо енергетичного перемир’я залишаються невизначеними.

Другим пріоритетом США є відновлення роботи зернового коридору через Чорне море. Зеленський повідомив, що обговорював це питання з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також із представниками Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Єгипту. «Усі хочуть припинення вогню. Коридор має знову запрацювати. Ми це підтримуємо. Я знаю, що вони спілкуються з росіянами. Побачимо», – зазначив він.

Третім кроком має стати тристороння зустріч за участю США, України та Росії. За словами Зеленського, американська сторона запропонувала спочатку провести переговори на рівні технічних груп. Одним із можливих місць зустрічі називають Абу-Дабі. «Ми відкриті до пропозицій – будь-яка країна, будь-який формат», – наголосив президент.

Українські посадовці зазначили, що окремі елементи запропонованого формату ще потребують доопрацювання протягом найближчих двох тижнів, перш ніж Вашингтон представить їх Москві. Зеленський також розраховує, що Трамп передусім зосередиться на спробі домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна не припинятиме удари по російських нафтопереробних заводах, промислових та енергетичних об’єктах в односторонньому порядку. За його словами, першим реальним кроком до деескалації може стати взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Також держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Україна та Росія виявляють інтерес до обмеженого припинення вогню, яке могло б стосуватися енергетики та зерна. Водночас він наголошував, що така домовленість сама по собі не означатиме завершення війни.

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Теги: США Володимир Зеленський війна росія переговори перемир'я зерно Дональд Трамп енергетика

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