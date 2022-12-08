Окупанти обстріляли приватний сектор Торецька: є загиблі (фото)

Внаслідок обстрілу Торецька одна людина загинула, ще двох поранено

Російські терористи обстріляли з артилерії приватний сектор Торецька на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

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«Снаряди влучили у приватний сектор – зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків. Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних – продовжують свою тактику терору», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще двох поранено.

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«Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно», – додав голова ОВА.

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Нагадаємо, вчора російські терористи нанесли удар по передмістю Курахового на Донеччині. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені.

До слова, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.