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Росіяни використовують тіла мертвих солдатів як щит

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни використовують тіла мертвих солдатів як щит
фото ілюстративне

Сотні трупів росіян просто гниють у відкритому полі

Найгарячішим напрямком на фронті залишається Бахмутський. Окупанти там гинуть у неймовірній кількості. Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

«Солдати показали мені ділянку, де нагромаджені трупи, як у кіно… Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, місцями вони навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни, і коли російські війська наступають на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття, як щит… Але це не працює. Там фактично поля мертвих тіл», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. На думку очільника української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади в Росії, та «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу».

Також Буданов анонсував великий контрнаступ України. У березні бойові дії на лінії фронту будуть «найспекотнішими» . «Тоді (ми побачимо більше – «Главком») звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу», – заявив Буданов.

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Теги: росія окупанти війна Україна

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