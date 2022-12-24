Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя, пошкоджено школу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя, пошкоджено школу
Люди через обстріл не постраждали
фото: Олександр Старух/Telegram

Від обстрілу постраждала гімназія та будинки поруч

У ніч проти суботи, 24 грудня, ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені», – розповів він.

Нагадаємо, російські терористи під час повітряної тривоги 16 грудня влучили по Запоріжжю 12 ракетами.

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

 

 

Теги: Запоріжжя ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбили атаки окупантів у районах понад 15 населених пунктів
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку впала прямо на дітей
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох дітей
Вчора, 03:21
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
Вчора, 14:46

Події в Україні

Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах
Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв
У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів
У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат
Британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати
Британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати
Ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя, пошкоджено школу
Ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя, пошкоджено школу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
27K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
26K
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
16K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
12K
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
8488
Путін знову кличе Лукашенка на переговори

Новини

Чергова схема на ринку доставки газу. 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Сьогодні, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту