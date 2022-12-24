Ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя, пошкоджено школу

Люди через обстріл не постраждали

Від обстрілу постраждала гімназія та будинки поруч

У ніч проти суботи, 24 грудня, ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені», – розповів він.

Нагадаємо, російські терористи під час повітряної тривоги 16 грудня влучили по Запоріжжю 12 ракетами.

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Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.