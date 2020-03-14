На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
Марш відбувся без порушень правопорядку
Марш патріотів до Дня добровольця у Києві зібрав близько п’яти тисяч осіб.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб», – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, марш відбувся без порушень правопорядку.
Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України.
Як повідомлялося, громадські організації добровольців ініціювали у Києві Марш патріотів попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.
Марш патріотів розпочався з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової і Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади.
Окрім того, ввечері у суботу активісти планують провести флешмоб до Дня добровольця перед посольством РФ у Києві.