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    Суспільство

    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей

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    Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України - На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України
    Фото Артема Худолієва/Главком

    Марш відбувся без порушень правопорядку

    Марш патріотів до Дня добровольця у Києві зібрав близько п’яти тисяч осіб.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб», – йдеться у повідомленні.

    За даними правоохоронців, марш відбувся без порушень правопорядку.

    Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України.

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    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    На Марш патріотів у Києві вийшли п’ять тисяч людей
    Фото: відділ комунікації поліції Києва

    Як повідомлялося, громадські організації добровольців ініціювали у Києві Марш патріотів попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.

    Марш патріотів розпочався з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової і Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади.

    Окрім того, ввечері у суботу активісти планують провести флешмоб до Дня добровольця перед посольством РФ у Києві.

    Київ протест активісти коронавірус
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